Anitta faz pouso de emergência no aeroporto de Manaus e passa perrengue em voo

Redação AM POST

A cantora Anitta, estava viajando de férias para os Estados Unidos da América, no entanto o avião em que ela estava precisou fazer um pouso de emergência em Manaus. A funkeira reclamou dos serviços disponibilizados na aeronave.

Anitta precisou ir ao banheiro durante o vôo para fazer ‘cocô’, mas quando acabou não havia papel higiênico para se limpar.

“Caguei e limpei com o pano do assento que eles botam. Tive que cagar e limpar com aquilo”, desabafou a funkeira.

A artista teve que viaja na classe econômica, pois não havia mais vagas para a executiva. “Não tinha mais vaga de executiva no meu voo, me passaram para a econômica e não tem espaço para a minha mala de mão. Vou ter que fazer o quê? Despachar. Onde? Não sei”, relatou.

Ela disse que a empresa aérea americana, em que viajava, alegou que demorou no local porque “ninguém falava inglês no aeroporto de Manaus”.

“Ora, mas vê se pode. Uma cidade que tem vôos diários para Miami não vai ter ninguém na torre falando inglês? Fui tentar traduzir e um funcionário americano me expulsou. Depois alguém de Manaus disse a ele quem eu era e veio me pedir desculpas”, disse ela em postagem nos stories.