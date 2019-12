Câmara de Iranduba derruba pedido de cassação contra prefeito Chico Doido

Redação AM POST*

Os vereadores da Câmara Municipal de Iranduba decidiram nesta nesta sexta-feira, 20, arquivar o pedido de cassação do mandato do prefeito do município (distante 19,89 quilômetros de Manaus), Francisco Gomes da Silva (DEM), conhecido como “Chico Doido”.

Em votação com placar de sete votos a três foi escolhido pelos parlamentares derrubar o pedido feito pelo vereador de oposição George Reis (PV), que apresentou documentos para comprovar o suposto superfaturamento de R$ 3 milhões em contrato de transporte escolar do chefe do executivo municipal em apenas seis meses de gestão.