Cansado de cuidar do pai doente, homem mata o idoso a pauladas

Um homem de 46 anos, foi preso por homicídio qualificado e confessou autoria do assassinato de seu pai, um idoso de 84 anos, morto a pauladas dentro da própria casa em Itariri, no interior de São Paulo. Ele foi encontrado deitado na cama, com um ferimento na cabeça e muito sangue. As informações foram divulgadas pela polícia nesta quarta-feira (18).

Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi cometido usando um cabo de machado. Logo depois, o autor fugiu do local. Após a prisão, ele confessou ter matado o pai porque ele era doente e já estava cansado de cuidar dele, ficando impossibilitado de cumprir seus afazeres pessoais. Como já estava muito debilitada, a vítima, identificada como Roberto dos Santos, não teve chances de se defender.

O outro filho da vítima, um agricultor de 42 anos, revelou aos policiais militares que, por volta das 2h, escutou um barulho vindo do galinheiro e levantou para ver o que estava acontecendo. Ao sair de casa, percebeu que as luzes do local onde viviam seu pai e o suspeito estavam apagadas, o que era incomum.

De acordo com ele, esse fato chamou sua atenção porque as luzes costumavam ficar sempre acesas para que seu irmão, que sofria de transtornos depressivos, conseguisse ficar de olho do pai, que tem doença de Parkinson e podia precisar de ajuda durante a madrugada.

Chegando em um dos quartos, o filho da vítima encontrou seu pai deitado na cama, com um grave ferimento na cabeça e muito sangue em volta. Ele tentou socorrê-lo mas, ao perceber que já havia falecido, acionou a Polícia Militar. Ele não encontrou seu irmão, suspeito do crime, no local.

Em depoimento, o agricultor revelou que o suspeito comentou várias vezes que ia matar o pai e se suicidar em seguida. Agentes da Polícia Civil conseguiram localizar o suspeito e cumpriram o pedido de prisão temporária. Ele acabou confessando o crime e foi encaminhado para a Cadeia de Peruíbe.