Carro roubado usado em arrastões na zona leste é recuperado pela Polícia Militar

Redação AM POST*

Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta quarta-feira (18/12), por volta das 14h30, recuperaram um automóvel que havia sido roubado e estava sendo utilizado em arrastões na alameda Cosme Ferreira, na divisa entre os bairros Grande Vitória (Gilberto Mestrinho) e Zumbi dos Palmares, na zona leste da capital.

Policiais da guarnição da viatura 6158, que atenderam à ocorrência, faziam patrulhamento pela avenida Rodrigo Otávio, no Coroado, quando receberam, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), informações de que quatro pessoas armadas estariam em veículo Fiat Uno branco, de placa PHP-5B32 realizando arrastões no bairro do Japiim, e que estariam indo em direção ao bairro do Coroado.

Chegando próximo à bola do Coroado, os policiais militares avistaram um automóvel com as mesmas características repassadas. Foi feito o acompanhamento, e a guarnição conseguiu abordar o veículo na alameda Cosme Ferreira, onde o quarteto abandonou o automóvel e se evadiu a pé do local.

Diante do fato, a guarnição fez contato com o proprietário do veículo, e acionou a equipe do setor da 9ª Cicom, para conduzir o veículo até a delegacia da área, para prestar esclarecimentos sobre o roubo do veículo.