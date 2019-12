Casa é parcialmente incendiada após celular no carregador pegar fogo

Uma residência foi parcialmente destruída em um incêndio na noite de quinta-feira (19) após um celular no carregador pegar fogo em Quiterianópolis, no interior do Ceará. Conforme a proprietária da casa, dois aparelhos estavam no carregador quando ocorreu o incêndio. As chamas iniciadas no celular atingiram um colchão e em seguida se espalharam pela casa.

O quarto onde estavam os celulares ficou totalmente destruído. Outros cômodos da casa também foram afetados, conforme testemunhas.

No momento do incêndio, a proprietária estava fora de casa e ninguém ficou ferido. O fogo foi percebido por vizinhos, que comunicaram o Corpo de Bombeiros sobre o incidente e iniciaram a tentativa de conter a propagação das chamas. As chamas foram controladas após a chegada dos bombeiros.

Uma perícia vai investigar o motivo de o celular ter pegado fogo. A suspeita é de que o aparelho sofreu um superaquecimento e entrou em combustão.