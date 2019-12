Desesperada após sofrer quatro assaltos mulher fixa no portão de casa faixa com apelo a bandidos: “Não entre”

Redação AM POST*

Após sofrer sofrer o quatro assalto em sua residência na última terça-feira (10) a auxiliar de berçário, Alessandra Amorim, de 44 anos, estendeu uma faixa na frente de casa para fazer um apelo aos ladrões com os dizeres: “Senhores ladrões: esta casa já foi arrombada e roubada quatro vezes em um ano. Já me levaram tudo, não entre, pois não há mais nada de valor a ser levado”.

O apelo aos criminosos foi fixado nas grandes do portão, na chácara 48, no Sol Nascente, no Distrito Federal. “Eles levaram tudo, inclusive meu álbum de formatura”, contou a moradora que também reforçou a segurança da casa com grades, cadeados e correntes.

De acordo com ela os assaltos começaram em 2018 e sempre ocorreram pela manhã.