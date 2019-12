Governo do Amazonas é classificado com nível elevado em Ranking de Controle Interno do MPC

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas foi avaliado como Nível Elevado no 1º Ranking de Controle Interno apresentado pelo Ministério Público de Contas (MPC-AM) junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). O resultado demonstra que o Executivo Estadual cumpre as demandas legais no combate às irregularidades na gestão pública estadual.

A conclusão do ranking foi apresentado na quarta-feira (18), pela subprocuradora-geral de Contas Evelyn Freire de Carvalho, que responde pela Coordenadoria de Transparência, Acesso à Informação e Controle Interno.

“O controle interno serve para auxiliar o gestor na execução de sua administração, evitando que problemas ocorram. Essa pesquisa é um Raio-X na administração pública, que permite ao MPC-AM saber se os gestores estão contribuindo para que suas ações sejam conduzidas de forma legal, econômica, eficaz e efetiva”, enfatizou a subprocuradora-geral de Contas.

O ranking do controle interno do MPC surgiu com a ideia de elencar prefeituras e câmaras dos 62 municípios do Estado do Amazonas, além dos principais órgãos estaduais, de acordo com o desenvolvimento do sistema de controle interno de cada unidade, segundo os preceitos da legislação sobre o tema.

O objetivo é tornar mais fácil o acesso ao nível de desenvolvimento do controle interno dos órgãos estaduais e municipais para a sociedade civil e entes de controle, impulsionando e incentivando os gestores a aprimorarem o controle interno de suas unidades.

Veja o resultado apresentado pelo MPC