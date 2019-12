Haxixe e cocaína escondidos dentro de embalagens de chocolate são apreendidos no Correio de Manaus

Redação AM POST*

O Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando (SEREP), instalado no Porto de Manaus, encontrou na manhã desta sexta-feira (20) no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos correios de Manaus, uma caixa com pão de mel recheada de haxixe e cocaína, durante procedimento de averiguação em encomendas. No dia anterior, a fiscalização já havia encontrado encomendas com skunk escondidas em um panetone.

A operação ocorreu com a atuação da Equipe K9 que identificou encomendas postais contendo 127g de haxixe escondidas em embalagens de chocolates, vindo de Santo André/SP para Manaus/AM, e 110g de cocaína, saindo de Manaus/AM para Campo Grande/MS.

A Alfandega do Porto de Manaus incrementou sua atuação contra o tráfico de drogas nos Correios com a atuação da Equipe K9, que possui o agente canino Odin. O cão farejador já foi responsável pela identificação de inúmeras encomendas postais contendo drogas ilícitas.