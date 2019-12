Homem bêbado é amarrado com fita adesiva em poltrona após causar confusão em avião

Conforme o jornal britânico “Mirror”, o homem estaria bêbado e ficou agressivo após tentar invadir a cabine do piloto, dizendo que queria “ter uma palavra” com ele. O passageiro foi contido, amarrado a uma poltrona da classe executiva e assim permaneceu durante as quatro horas da viagem.

Ao pousar na cidade de destino, a polícia local entrou no avião e prendeu o homem por violar a ordem pública. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que o homem ainda discute verbalmente com as autoridades e ainda tenta fugir. Uma investigação criminal foi aberta e ele pode pegar até cinco anos de prisão.

— Os policiais levaram o homem à delegacia, mas ele continuou com seu comportamento agressivo. Ele xingou os policiais de plantão e tentou atacá-los — disse um porta-voz do Ministro do Interior da Rússia.

O incidente fez o presidente da União dos Advogados da Rússia, Igor Trunov, solicitou que algemas de plástico sejam oferecidas à tripulação em todos os voos para que os comissários possam lidar com passageiros descontrolados.