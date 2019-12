Idam e Banco do Brasil firmam convênio que irá beneficiar famílias rurais com financiamentos para atividades agropecuárias

Redação AM POST

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) firmou convênio com o Banco do Brasil, na tarde de quarta-feira (18/12), para execução do Programa de Conjugação de Assistência Técnica e Crédito Rural para o Amazonas. O objetivo é oportunizar aos agricultores familiares e produtores rurais o acesso ao financiamento de atividades agropecuárias. A assinatura do Convênio aconteceu na sede do Idam, localizada na avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 1.460, Japiim, zona sul de Manaus.

Para a diretora-presidente do Idam, Eda Oliva, o crédito rural é um meio para que o agricultor familiar e produtor rural possam obter mais produção e produtividade, além de gerar entusiasmo na execução das atividades e permanência das famílias no campo.

“O êxodo rural só acontece quando a pessoa, naquela zona rural, não tem oportunidade para desenvolver suas atividades. Por isso, é importante qualificar o crédito para que o produtor conheça de fato o que está contratando”, destacou.

De acordo com o gerente geral do Banco do Brasil, Gilberto Costa Neto, a assinatura do convênio é um importante passo para o desenvolvimento do agronegócio no Amazonas.

“Essa parceria marca o início de uma caminhada virtuosa, benéfica e de muita responsabilidade. A união de dois entes de elevado respeito no cenário amazonense, imbuídos no desenvolvimento sustentável, responsável e consciente dos recursos naturais”, destacou o gerente, ao enfatizar que o assunto é importante e prioritário para o desenvolvimento da economia como também do bem-estar dos trabalhadores do campo.

Com a formalização do convênio, o próximo passo agora é credenciar os técnicos que serão responsáveis pelas assinaturas dos projetos de crédito rural submetidos ao Banco do Brasil. A equipe da agência financeira também irá realizar um treinamento com os técnicos do Idam para facilitar os procedimentos de adesão ao crédito. O Idam irá prestar toda assistência técnica na elaboração de projetos de crédito, informações relacionadas à estrutura produtiva, além do acompanhamento técnico das atividades financiadas.

Participaram da assinatura do convênio o diretor de Planejamento Institucional do Idam, Armando Jorge, a diretora administrativo-financeira, Jacinta Coelho, o chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, Alfredo Pinheiro, o procurador-jurídico do Idam, Dalmo dos Anjos, o engenheiro agrônomo da Gerência de Crédito Rural, Carlos Magalhães, o gerente de mercado do segmento Agro do Banco do Brasil, Nelson Júnior, e demais representantes da agência financeira.