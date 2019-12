Integrantes de organização criminosa são presos em Itacoatiara

Redação AM POST*

A equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, cumpriu, ao longo da tarde de segunda-feira (16/12), três mandados de prisão preventiva em nome de Erleson da Silva Geraldo, 26, conhecido como “Xingu”, Iracildo Smith de Lima, 19, conhecido como “Mil Grau”, e Miqueias Cardoso Carvalho, 25, o “Bodó”. Os três estavam sendo investigados por integrarem uma organização criminosa e praticarem diferentes delitos naquele município.

De acordo com o titular da DIP, delegado Paulo Barros, que coordenou a ação policial, as prisões ocorreram nos bairros da Paz e Moisés Israel, ambos situados em Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta da capital). As investigações em torno do trio tiveram início há cerca de um mês, quando os policiais civis do município prenderam o líder da organização criminosa, identificado como José Eliabe.

“Após a prisão de Eliabe, nós continuamos as investigações para identificar e localizar os demais integrantes da organização criminosa, afim de desarticular o grupo e, desse modo, coibir a prática de ações criminosas no município. Por isso, após as investigações apontarem o envolvimento do trio em diferentes crimes, incluindo homicídio e tráfico de drogas, decidimos ingressar com o pedido de prisão no nome dos três infratores”, explicou o delegado Barros.

Conforme o titular da unidade policial, a ordem judicial em nome do trio foi expedida no dia 9 de novembro deste ano, pelo juiz Saulo Goes Pinto, da 1ª Vara de Itacoatiara.

Procedimentos

“Bodó”, “Mil Grau” e “Xingu” foram indiciados por organização criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, os infratores serão levados para a Unidade Prisional de Itacoatiara, onde irão ficar à disposição da Justiça.