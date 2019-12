Internas do semiaberto concluem curso de corte e costura

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciara (Seap), em parceria com Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), entregaram, nesta quinta-feira (19/12), nove certificados do Curso de Qualificação Profissional em Iniciação a Corte e Costura às internas da Unidade Prisional Semiaberto Feminino (UPFS), localizada na avenida Codajás, Cachoeirinha, 400, zona sul de Manaus.

As reeducandas participaram do curso, com carga horária de 150h, do dia 14 de outubro a 10 de dezembro. A professora Eliete dos Santos Bindá repassou conhecimentos de corte de roupa infantil e adulta, modelagem e cópia de modelos de roupas de revistas, sempre com a teoria e a prática.

Para a chefe do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), Keyla Prado, que está a frente da organização desses cursos, é gratificante poder proporcionar oportunidades como essa.

“Nós conseguimos realizar um curso de qualidade para as internas do semiaberto feminino, no qual elas tiveram a oportunidade de aprender e aperfeiçoar técnicas de costura, com a certificação para entrarem no mercado de trabalho, e isso é muito satisfatório”, ressaltou Keyla.

Na entrega dos certificados estava presente o diretor do semiaberto, tenente Emerson Tizatto, que tem se empenhado no apoio às oportunidades de qualificação aos apenados do semiaberto. “Já conseguimos oferecer a esse público os cursos de soldador e eletricista, e a meta é continuarmos fazendo parcerias para cursos profissionalizantes”, declarou Tizatto.