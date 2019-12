Josué diz que Assembleia deu exemplo de respeito e democracia após 12h de trabalho no plenário

Redação AM POST



Após 12 horas de trabalhos no plenário Ruy Araújo, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, finalizou na noite desta quarta-feira (18) o ano legislativo de 2019 e a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2020 defendendo a democracia e o respeito entre os parlamentares amazonenses.

Ao agradecer deputados e servidores pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, Josué destacou que mesmo sendo o presidente da Assembleia Legislativa não se sente melhor do que nenhum deputado estadual e por isso trata todos como iguais. “Eu sou o Josué, que outrora tinha 17, 25, 30 e hoje aos 44 anos. Se eu estou aqui, me sinto igual a todos. Eu estou aqui no local onde tive os votos dos colegas desta casa”, concluiu Josué Neto, que também ressaltou que não se sente menor em pedir desculpas ou em ser atacado de forma pessoal.