Jovem é preso por esfaquear e matar desafeto em Itacoatiara

Redação AM POST*

Policiais Civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Itacoatiara, sob a coordenação do delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, prenderam, em flagrante, na manhã desta quinta-feira (19/12), por volta das 10h, Luiz Paulo de Souza dos Santos, 18, conhecido como “Paulinho”. Ele é acusado de ser o autor do homicídio de um homem, identificado como Gutemberg Santos Monteiro, que tinha 35 anos. A prisão ocorreu na estrada Stone, bairro Jauari, naquele município (distante 176 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com a autoridade policial, o crime aconteceu na madrugada de hoje, por volta das 3h, no bairro mencionado. Na ocasião, o infrator desferiu golpes de facas contra a vítima, que não resistiu e faleceu no local. Conforme o titular da DIP, Gutemberg já havia sido roubado por “Paulinho” meses atrás. No entanto, em outro episódio, Gutemberg reconheceu o infrator e agrediu o mesmo.

“Investigações preliminares apontam que o crime foi motivado por existir uma desavença entre os dois, já que Gutemberg havia sido vítima de outro crime cometido pelo infrator. Após tomarmos conhecimento do homicídio, iniciamos os procedimentos de diligências em busca do autor do crime, que foi encontrado na residência dele, ainda sujo com o sangue da vítima e em posse da arma do crime”, relatou Barros.

Procedimentos

Luiz Paulo foi atuado em flagrante pelo crime de homicídio. Ao termino dos procedimentos cabíveis,

o indivíduo será conduzido a Unidade Prisional de Itacoatiara, onde irá ficar à disposição da Justiça.