Mais de mil pessoas se candidatam para vagas de emprego no Sine Amazonas, nesta terça-feira (17)

Redação AM POST*

Cerca de 1.300 se candidataram para vagas de emprego, nesta terça-feira (17), na Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas (Setrab-AM), localizada na Av. Constantino Nery, Zona Centro-Oeste da capital. A maioria das pessoas se interessou para as 300 vagas oferecidas pelo Sine Amazonas na área de operador de produção.

Conforme a titular da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Neila Azrak, “os jovens precisam de oportunidade para entrar no mercado de trabalho, e, por isso, a Setemp vem trabalhando em cima dessa necessidade, buscando constantemente parcerias com empresas para fomentar o emprego, novas vagas e a geração de renda para toda a população”, afirmou.

O jovem Willyendell Cavalcante, que chegou por volta das 9h da noite de segunda-feira, disse estar feliz por ser um dos selecionados. “Estou esperando minha carta de encaminhamento e estou muito feliz, é um verdadeiro presente de natal”, afirmou.

A Setemp funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, na avenida Djalma Batista, nº 1.018, Chapada (entre dois shoppings), zona centro-sul da capital.

Os interessados podem saber das vagas de emprego diariamente por meio de portais de notícias, TVs, rádios, jornais e pelas redes sociais da Setemp (Facebook e Instagram).