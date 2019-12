Redação AM POST*

A vendedora ambulante, no ramo de comida, Maria Yolanda Humberto Avelino, de 44 anos, que estava desaparecida desde a noite do dia 11 de dezembro deste ano foi encontrada morta, na tarde desta terça-feira (17), enterrada no quintal da própria residência, localizada na rua Yarapé, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o esposo dela, Anderson Guimarães, 33 anos, é o principal suspeito do crime. Ele e uma amiga da vítima, identificada como Jakeline Saldanha, chegaram a registrar boletim de ocorrência alegando que a mulher saiu da residência onde mora para ir trabalhar e desde então não retornou mais.

Segundo Jakeline, o suspeito sumiu com os dois filhos, de 2 e 3 anos, após ela dizer que iria divulgar o caso para a imprensa. Ela também contou que a vítima estaria com depressão, brigava muito com o marido e estava com a quantia de R$1.800,00, proveniente da venda de churrascos.

A causa da morte só será determinada após um exame de necrópsia. A A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o caso.