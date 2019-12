Obra de recuperação da Bola da Suframa deve ser entregue nos próximos dias

Redação AM POST*

A obra de recuperação da bola da Suframa já está praticamente concluída e será inaugurada nos próximos dias. Já na bola da Samsung os trabalhos seguem em ritmo acelerado. Além das duas rotatórias, a ação da Prefeitura de Manaus para recuperação viária do Distrito Industrial 1 contempla mais de 30 vias, dando um novo contorno ao parque industrial. O prefeito Arthur Virgílio Neto e o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, visitaram nesta quinta-feira, 19/12, alguns trechos de obras, como a avenida Mandii e a bola da Samsung.

“Essa é uma obra de indizível importância para a cidade”, afirmou o prefeito, destacando os aspectos de infraestrutura e de embelezamento que está sendo realizado. “Esperamos décadas por essa obra e estamos dando qualidade, rapidez e mudança no aspecto físico do Distrito Industrial”, reafirmou.

Na rotatória, o prefeito e o superintendente puderam comprovar o avanço dos serviços, que já estão concluindo o terceiro e último anel feito em pavimento rígido, além do asfaltamento do entorno executado com a mesma característica do asfalto implantado na avenida Santos Dumond (estrada do aeroporto), que garante uma durabilidade de muitos anos. A obra também vai ganhar paisagismo.

Pela manhã, antes e visitarem o trecho, o prefeito Arthur Virgílio Neto e superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, se reuniram na sede da autarquia para avaliar o desempenho nas obras e discutir ajustes que ocorrerão a partir da terceira medição das obras, com necessidade de aditivo, prorrogando o prazo de vigência de contrato.

“Na reunião nós fizemos um balanço do andamento das obras, que é muito satisfatório e conversamos sobre alguns ajustes. Já estamos autorizados a pagar a primeira e a segunda medição, a partir do dia 11 de janeiro. A obra está muito avançada e não demora muito para ser entregue, dando dignidade física ao polo industrial”, disse o prefeito. “Já temos muito o que comemorar dessa nossa jornada de trabalho”, completou.

Já o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, que é responsável pelo cronograma de execução e supervisão final dos serviços, afirmou que as obras estão adiantadas e o balanço é bastante positivo. “E vamos entregar para Manaus algo que ela realmente merece e a partir de janeiro começamos a receber os investidores”, afirmou. “É um presente para Manaus e a cidade merece. O ano de 2020 será o melhor ano para nós”, finalizou.