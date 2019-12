Prefeito Arthur Neto decreta ponto facultativo nas vésperas de Natal e Ano Novo

Redação AM POST*

O prefeito Arthur Virgílio Neto decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais nas duas próximas terças-feiras, 24 e 31/12, vésperas de Natal e Ano Novo, respectivamente. O decreto da Prefeitura de Manaus está publicado na página 3 da edição 4.745 do Diário Oficial do Município (DOM) de sexta-feira, 20/12.

Mesmo com os pontos facultativos, serviços essenciais do município estarão em funcionamento. Equipes de diversas secretarias municipais atuarão, principalmente, durante os festejos das festas da virada de ano, que serão realizadas em três pontos movimentados da cidade: o Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste, o Shopping Phelippe Daou, na zona Leste, e o Educandos, na zona Sul.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que, em função do decreto de ponto facultativo e feriado, o funcionamento dos serviços em suas unidades terá alterações.

A maternidade Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste, estará aberta 24 horas no período. O Samu 192 Manaus também manterá plantão 24 horas, atendendo chamadas telefônicas de urgência e emergência.

Também haverá atendimento normal na sala de vacinação da UBS José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, ao lado do Hemoam, exclusivamente para vacinação antirrábica humana.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), laboratórios, Farmácias Gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial funcionarão somente nas segundas, dias 23 e 30/12, retornando nas quintas, 26/12 e 2/1.

Limpeza

Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também estarão a postos e atuarão normalmente na terça-feira, 24/12, e em esquema de plantão reforçado na quarta-feira, 25/12. O Departamento de Cemitérios funciona todos os dias em expediente de plantão.

A coleta domiciliar de lixo segue as rotas, normalmente, respeitando o feriado de Natal, 25/12, e ano novo, 1º/1. “Como sempre reforçamos, pedimos que a população procure colocar para a coleta apenas o que for extremamente necessário, evitando a noite da véspera do Natal e o dia 25. Essa é uma medida simples, mas que ajuda muito a manter a limpeza da cidade”, alertou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

Para o Réveillon, será montado um esquema especial para o serviço de limpeza na cidade, que será divulgado nos próximos dias.

Espaços culturais

Sgundo a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), nos dias 24 e 31/12, o Museu da Cidade de Manaus, a Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja e o Centro Cultural Óscar Ramos irão funcionar em horário especial. Os locais, situados no Centro Histórico, contam com visitação gratuita.

Nessas datas, o museu e o centro cultural ficarão abertos para visitação somente até às 14h, com última entrada às 13h20. Já a Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista funcionará das 9h ao meio-dia. Na terça-feira de Natal, 25/12, e no dia 1° de janeiro de 2020, os espaços estarão fechados e deverão reabrir nos dias seguintes.

Comércio

Já a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa que durante as festas de fim de ano, as Galerias Populares Espírito Santo e Remédios, no Centro, o Shopping Phelippe Daou, na zona leste, e o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, também na área central, terão os horários de funcionamento estendidos, nas vésperas do natal e ano novo, mas não funcionam nos dias 25/12 e 1º/1.

A Galeria Espírito Santo, que fica na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, funciona até 19h nos dias 24 e 31/12. Já a Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, com entrada também pela rua Marquês de Santa Cruz, encerra suas atividades às 18h nos mesmos dias. O Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nos dias 24 e 31 funciona até 20h. Já o “Mercadão” funciona normalmente nos dias 24 e 31/12, e nos dias 25/12 e 1º/1 abre de 6h ao meio-dia.