Presidente do Sinpol-AM é detido suspeito de agredir mulher em festa e causa confusão em delegacia

Redação AM POST*

O presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas (Sinpol-AM) e escrivão de Polícia Civil (EPC), Jaime Lopes dos Santos Filho, foi preso na manhã deste sábado (21), suspeito de agredir uma mulher e seguranças de uma casa de festa, localizada na avenida Guilherme Paraense, Bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações da 16° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a confusão foi motivada por ciúmes do presidente do Sinpol-AM após a vítima postar numa rede social foto no local.

Embrigado, Jaime Lopes teria chegado enfurecido no local e agrediu até seguranças da casa de shows que tentaram intervir na situação. Então o gerente do local acionou policiais que tentaram convencer o homem a se retirar, mas também foram agredidos e acionaram reforço para tentar conter o suspeito.

Em vídeo que circula em grupos de Whatsapp, o homem aparece visivelmente alterado discutindo com a IPC Ana Rosa, plantonista no 12º DIP, enquanto uma outra mulher e policiais tentam contê-lo.

Veja vídeo: