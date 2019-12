RedeTV! confirma que Sikera Jr terá programa nacional direto de Manaus a partir de janeiro de 2020

Redação AM POST*

A RedeTV! confirmou no início da tarde desta quarta-feira (18) que o apresentador do programa Alerta Amazonas, Sikera Jr, sucesso na internet e líder de audiência em Manaus, comandará uma atração em rede nacional a partir do dia 28 de janeiro de 2020. A atração irá ao ar no fim de tarde, das 18h às 19h30. O anúncio foi realizado ao vivo durante o jornal RedeTV News, comandado pelos jornalistas Augusto Xavier e Gabriela di França.

O programa irá transmitir notícias dos principais centros urbanos do país mas será feito direto da capital do Amazonas, sem prejudicar o atual esquema de Sikera Jr. O apresentador e seu ‘Alerta’ vence com frequência a audiência da novela Bom Sucesso e o Jornal Nacional.

De acordo com o vice-presidente da Rede Calderaro de Comunicação (RCC), Dissica Calderaro, o presidente da RedeTV, Amilcare Dallevo e o superintendente de jornalismo da emissora, Franz Vazek, estiveram em Manaus no início de dezembro e fecharam a parceria que vinha sendo conversada há um tempo.

“O acordo imprime um novo modelo de negócio no mercado de televisão aberta ao propagar nacionalmente o projeto de uma emissora local. O trabalho conjunto das empresas ampliará ao público brasileiro a entrega de uma cobertura jornalística única, marcada pela autenticidade de Sikêra Júnior, um dos grandes destaques do jornalismo no cenário nacional”, diz o comunicado da RedeTV!.