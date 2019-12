Transporte e trânsito têm operações especiais para o período natalino em Manaus

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus intensifica a partir desta sexta-feira, 20/12, ações nos setores de trânsito e transporte coletivo para atender ao público que se desloca ao centro da cidade para as compras de Natal. Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ampliaram a quantidade de viagens de ônibus, de algumas linhas, após a meia-noite e, nas ruas mais movimentadas, orientam pedestres e condutores a evitar acidentes de trânsito.

A ampliação das viagens de ônibus segue até segunda-feira, dia 23. Seis linhas do transporte coletivo terão o horário de atendimento ampliado em uma viagem a mais, após a meia-noite. O reforço tem o objetivo de atender usuários que irão se deslocar aos centros comerciais para as compras natalinas.

A ampliação do atendimento inclui as linhas 640 (T4-3/Cidade Nova/ T1 / Centro); 678 (T4-5/V-8/Ponta Negra); 350 (T3/ Parque das Laranjeiras/T2/Cachoeirinha); 351 (T4-3/Parque 10/T2/Cachoeirinha); 671 (T5/T2/Cachoeirinha); e 652 (T4/V-8/T1/ Centro), que irão operar com uma viagem extra, após a meia-noite para atendimento dos usuários dos grandes centros comercias da capital.

Manaus na Faixa

O projeto “Manaus na Faixa” foi realizado na manhã desta quinta-feira, 19, por educadores de trânsito do IMMU com orientação aos pedestres e motoristas das avenidas 7 de Setembro e Eduardo Ribeiro. Além da presença dos educadores, agentes de trânsito também reforçam o monitoramento nos principais corredores de tráfego e nas vias do entorno dos centros de compras.

“Seguimos a orientação do prefeito Arthur Neto para garantir a mobilidade da população, com segurança. Assim, para acompanhar o período de intensa movimentação nas vias da cidade e o horário ampliado no comércio, oferecemos outras opções de deslocamento para as pessoas que precisam voltar para casa mais tarde. Aproveitamos ainda para reforçar as ações para reduzir acidentes de trânsito”, informou o diretor-presidente do IMMU, Manoel Paiva.

Na ação educativa foram utilizados faixas e panfletos para orientar as pessoas a atravessar somente quando o semáforo estiver verde para os pedestres e não circular entre os veículos. Aos pedestres idosos, os educadores do IMMU alertaram que não devem andar sozinhos nas vias. Já os condutores foram orientados a respeitar o pedestre na faixa e trafegar em baixa velocidade nas ruas com grande movimento de transeuntes.

Para a autônoma Kátia Assunção, 38, os pedestres devem estar mais atentos no trânsito na hora da travessia. “Muitas pessoas nessa época do ano ficam mais distraídas. Atravessam a rua sem atentar que, geralmente, o semáforo está liberado para os carros. É importante perceber que a rua é de todos”, disse.