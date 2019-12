Trio é preso com 138 quilos de droga em barco no rio Solimões

Redação AM POST*

Policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, em ação conjunta com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) da instituição, e policiais militares lotados naquele município, prenderam em flagrante, na tarde de terça-feira (17/12), por volta das 16h, André dos Santos Cavalcante, 27; José Diones Martins de Almeida, 35, e Pablo Lopes Pinto, 32. Com eles foram apreendidos 138 quilos de maconha do tipo skunk, em uma embarcação que trafegava pelo rio Solimões, nas proximidades do município (distante 523 quilômetros em linha reta da capital).

Conforme o investigador de polícia, Elizandro Lima, que está respondendo interinamente pela DIP de Tefé, as diligências em torno do caso tiveram início após o recebimento de denúncias anônimas na unidade policial, informando que uma embarcação que estava trafegando pelo rio mencionado estaria transportando quantidade significativa de substâncias entorpecentes.

“Ao tomarmos conhecimento do fato, informamos o diretor do Denarc, delegado Paulo Mavignier, que enviou para o município equipes para auxiliarem nas buscas no rio, quando conseguimos localizar o barco onde estava o trio. Durante revista no local, identificamos o material entorpecente que estava armazenado no interior da embarcação”, explicou Lima.

Procedimentos

O trio foi conduzido ao prédio da DIP de Tefé, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles foram levados para a Unidade Prisional de Tefé, onde irão permanecer à disposição da Justiça.