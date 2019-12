Vídeo de cantor recebendo sexo oral em palco durante show viraliza na internet

Redação AM POST*

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que uma mulher pratica sexo oral no vocalista da banda ‘Uh Rei das Novinhas’ durante um show, em Aracaju, Sergipe.

O mais impressionante das cenas é que enquanto o ato está sendo realizado, o público assiste com naturalidade e até integrantes da banda filmam.

Após viralizar as imagens na internet a banda se pronunciou por meio de uma nota e disse que repudia qualquer cena de sexo explícito em shows.

“A Banda “Uh Rey das Novinhas” vem por meio desta nota comunicar que não temos vínculo algum com o ato de sexo explícito do ex-vocalista da mesma, que vem repercutindo nesta última semana. Gostaríamos de deixar bem claro que o mesmo já havia se desligado do grupo há aproximadamente 3 meses e seguia carreira com o seu novo projeto ‘Onde aconteceu o ato’. Uh Rey das Novinhas repudia qualquer cena de sexo explícito em nossos shows”, diz o comunicado.

ATENÇÃO ESTE VÍDEO É IMPRÓPRIO PARA MENORES DE 18 ANOS

*Com informações do site DOL