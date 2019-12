Viúva de Gugu Liberato vai à Justiça para ser reconhecida como herdeira

A viúva de Gugu Liberato, morto no última dia 22, afirmou em entrevista ao jornal “Folha de S. Paulo” que dará entrada na Justiça para ter o reconhecimento de união estável com o apresentador. Rose Miriam di Matteo manteve um relacionamento de 19 anos com Gugu e é mãe de seus três filhos, mas não foi incluída no testamento.

O documento oficial, assinado pelo apresentador em 2011, deixou metade dos bens para ser dividido entre os três filhos do casal, e a outra metada para ser dividida entre os filhos e os cincos sobrinhos e Gugu. Se o pedido de Rose Miriam for reconhecido, essa divisão será alterada.

Na entrevista, Rose Miriam afirma que apesar de não morarem juntos – ela ficava em Orlando com os filhos, enquanto o apresentador dividia o tempo entre Brasil e Estados Unidos, por conta do trabalho – a relação dos dois era de muito carinho. Os dois nunca se casaram oficialmente.

“Nós sempre fomos uma família. A gente sempre se amou. Sempre fomos pai e mãe dos mesmos filhos, íntimos um do outro. O fato de ele morar em uma casa e eu na outra não significa nada, mesmo porque o Gugu gostava de silêncio, entendeu?”, diz em um trecho da entrevista.

Caso saia vitoriosa, Rose afirma que doará sua parte para os filhos, ficando apenas com parte dos bens para sobreviver. Ainda de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, ela foi ao cartório nesta semana e fez um testamento cumprindo o prometido.