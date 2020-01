Adolescente é apreendido e leva surra de populares após assaltar ônibus da linha 600

Redação AM POST*

Na manhã de quarta-feira (29/01), por volta das 12h30, um adolescente de 17 anos foi apreendido por policias civis, que estavam retornando de ação policial deflagrada na quarta fase da operação “Off-Line”, realizada no bairro São José, zona leste de Manaus. O adolescente entrou em um ônibus do transporte coletivo para subtrair aparelhos celulares dos passageiros.

Conforme os policiais civis, o crime aconteceu na avenida Cosme Ferreira, bairro Aleixo, zona centro-sul da capital. Na ocasião do delito, as equipes estavam passando pela via, momento em que passageiros do transporte coletivo da linha 600 sinalizaram pelas janelas, informando que estavam sendo roubados.

“Realizamos a abordagem ao ônibus, onde encontramos o adolescente que estava sendo agredido pelos passageiros. As vítimas relataram que ele entrou no coletivo portando uma arma de fogo para intimidar as pessoas, e em ato contínuo, subtraiu vários aparelhos celulares e parte da renda do veículo”, explicou um dos investigadores.

Ainda de acordo com as equipes policiais, durante a imobilização do adolescente, realizada pelos usuários do transporte, as vítimas conseguiram recuperar os celulares. Porém, durante a confusão, a renda do ônibus foi subtraída pelos populares que estavam no local.

Após atendimento médico, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado, localizado no bairro Coroado, zona leste, o adolescente foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

Ainda na especializada, foi constatado um mandado de busca e apreensão em nome dele. A ação judicial foi expedida no dia 14 de outubro de 2019, pelo juiz Luís Cláudio Cabral Chaves, da Vara de Execuções de Medidas Socieducativas.

Após os procedimentos na Deaai, o adolescente será encaminhado à Unidade de Internação Provisória (UIP), situada na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.