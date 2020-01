Brasil enfrentará Paraguai na Arena da Amazônia em eliminatórias da Copa do Mundo; veja datas

Redação AM POST*

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nesta sexta-feira (31) a lista completa dos locais pelos quais a seleção brasileira passará nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022, e Manaus vai sediar a fase eliminatória da América do Sul com a partida entre Brasil e Paraguai, programada para acontecer no dia 12 de outubro de 2021, na Arena da Amazônia.

“Essa organização com bastante antecedência é fruto de um trabalho que iniciamos em novembro do ano passado. Conhecemos bem as estruturas nos diferentes estados e fizemos um estudo muito aprofundado. Acima de muitas questões colocadas na discussão pautamos nossa decisão pela garantia de bons gramados e a certeza de que levaríamos a equipe para todas as regiões do Brasil”, disse o coordenador da seleção, Juninho Paulista, ao site da CBF.

Além de Manaus, outras sete cidades diferentes foram escolhidas para receber a seleção comandada por Tite, são elas Recife, Brasília, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Veja a lista de jogos:

Brasil x Bolívia

Local: Arena Pernambuco / Data: 27/03/2020

Brasil x Venezuela

Local: Estádio Mané Garrincha / Data: 03/09/2020

Brasil x Argentina

Local: Arena Corinthians / Data: 13/10/2020

Brasil x Equador

Local: Arena Fonte Nova / Data: 12 ou 13/11/2020

Brasil x Peru

Local: Estádio Beira-Rio / Data: 30/03/2021

Brasil x Uruguai

Local: Estádio Maracanã / Data: 08/06/2021

Brasil x Colômbia

Local: Estádio Morumbi / Data: 02/09/2021

Brasil x Paraguai

Local: Arena da Amazônia / Data: 12/10/2021

Brasil x Chile

Local: Estádio Mineirão / Data: 11/11/2021