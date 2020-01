Casa do Presidente do Sindicato dos Rodoviários é invadida e bandidos levam R$ 200 mil

Redação AM POST

O presidente do Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, Givancir de Oliveira, foi roubado

na tarde desta quarta-feira (29), em uma propriedade sua localizada na estrada que leva à sede do município de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital amazonense). A informação é do site BNC.

Segundo informações da polícia, cinco homens armados entraram na casa levaram R$ 200 mil em espécie, um carro Siena, aparelhos eletrônicos e uma espingarda de pressão. Informações preliminares mostram que a casa não foi arrombada e os criminosos perguntaram onde estava o cofre e arma.

A casa não possuía nenhum esquema de segurança e após a fuga dos ladrões, o carro foi abandonado abandonado em bairro de Iranduba e os assaltantes seguiram em uma lancha no rio Solimões. A polícia investiga o caso.