Enfermeira é escolhida por Wilson Lima para comandar o HPS 28 de Agosto

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas definiu que o Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto terá nova administração. Assume a unidade a enfermeira Alessandra dos Santos. A mudança segue determinação do governador Wilson Lima, que também reforçou a exigência de melhoria na gestão do hospital.

Alessandra dos Santos deixa a direção do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam), o qual passa a ser administrado por Ana Cristina Oliveira, então gerente de enfermagem do Icam.

Nesta sexta-feira (31/01), o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), Rodrigo Tobias, está no 28 de Agosto com uma equipe de técnicos para verificar o andamento de providências em relação à estrutura da unidade.

A inspeção realizada pelo secretário é para, entre outras coisas, acompanhar instalação de condicionadores de ar portáteis. Os equipamentos foram adquiridos pela secretaria para parte das enfermarias do terceiro andar, enquanto se recupera o sistema central do local danificado após o um problema com o fornecimento de energia elétrica. A visita foi acompanhada por equipe uma equipe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para assegurar a continuidade em todas as medidas relacionadas aos protocolos de atendimento.