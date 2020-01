Gasolina está sendo vendida a partir de R$ 4,69 em Manaus, diz Pesquisa semanal do Procon-AM

Redação AM POST*

O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) realizou nesta quinta-feira (30/01), a pesquisa dos preços de combustíveis nos postos de Manaus. Os fiscais do órgão verificaram um novo acréscimo no valor da gasolina – o preço mais baixo encontrado foi de R$ 4,69.

A alta, que tem sido motivo de reclamações por parte dos consumidores, foi registrada após a Petrobras anunciar a redução do preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 3%.

O valor mais baixo da gasolina foi verificado no posto Catarina Comércio de Combustíveis (avenida Tefé, 988); já o da gasolina aditivada (R$ 4,77) foi registrado nos postos Castelinho (rua São Luiz, 80, Adrianópolis), Maceió (rua Maceió, s/nº, Adrianópolis) e São Jorge (avenida Silves, 1.497, Raiz) – neste último, também foi computado o menor preço do etanol (R$ 3,37).

Em relação ao diesel comum, o menor valor (R$ 3,57) foi registrado no posto Mucuripe (avenida Rodrigo Otávio, 5.074, Japiim), e o do Diesel S10 (R$ 3,69) foi verificado no Posto Sideral (rua Emílio Moreira, 1.209, Praça 14).

“A gente faz uma coleta em diversos locais da cidade para fazer um mapeamento desse valor cobrado pelos postos. Realmente teve um aumento expressivo, e a gente está mapeando os postos que aumentaram o preço ainda com os tanques com combustíveis no preço anterior, e, sem justificativa, aumentaram para um preço fora da curva da lucratividade normal deles”, resumiu o coordenador de Fiscalização do Procon-AM, Pedro Malta.