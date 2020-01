Homem é preso por desobediência após tentar fugir de blitz do Detran-AM

Redação AM POST*

Um homem de 57 anos foi preso por desobediência, nesta quinta-feira (30/01), no Centro de Manaus, após tentar fugir de uma blitz de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). A fiscalização do Departamento ocorreu por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), Polícia Civil e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

Durante a abordagem, agentes de trânsito identificaram que o veículo de L.C.M estava com o licenciamento em atraso desde 2010, além de outras irregularidades, e informaram ao proprietário que o mesmo seria removido ao parqueamento do órgão. O condutor não acatou a sanção administrativa e tentou fugir do com o veículo do local, dando início a uma perseguição. O motorista foi interceptado próximo ao aeroporto Ponta Pelada, bairro São Lázaro, zona sul da capital. O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e responderá por desobediência.

O coordenador do Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot), do Detran-AM, David Fernandes, ressalta a importância da população colaborar com o trabalho desenvolvido pelos agentes de trânsito.

“A população precisa entender que o papel do Detran é salvar vidas. É importante respeitar os agentes que estão trabalhando, da mesma forma que os agentes respeitam a população. Uma questão administrativa, em que você vai pegar apenas as notificações, pode se transformar em uma criminal – no caso dele, o crime de desobediência”, disse David.

Durante a operação, cerca de 300 veículos foram abordados durante fiscalização que se concentrou na avenida Lourenço da Silva Braga, na proximidade da feira da Manaus Moderna. A região conta com grande fluxo de veículos pequenos e pesados, e é um dos mais movimentados da área central da cidade.

De acordo com os agentes do Neot, 21 veículos foram flagrados com irregularidades e foram removidos ao parqueamento do órgão, sendo 11 carros e 10 motocicletas. Também foram recolhidas três Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 24 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV). Ao todo, 74 autos de infração foram emitidos e dez pessoas conseguiram realizar o pagamento do licenciamento por meio do cartão de crédito ou débito e conseguiram evitar a remoção do veículo.