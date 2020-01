Internautas pedem saída de Rodrigo Maia após ele atacar ministro da Educação

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante um evento organizado pelo banco Credit Suisse com investidores e economistas nesta quarta-feira (29).

– Como que faz para o investidor olhar que o Brasil tem um ministro da Educação desse? Nosso país não tem futuro, né? Não tem futuro. Parece um passado ruim, porque conseguiu fazer de um cara desse o ministro da Educação… Que construção que nós tivemos? – declarou.

Por causa de sua declaração, os apoiadores do ministro e do governo pediram a saída do líder da Câmara. A campanha #ForaMaia chegou aos Trending Topics do Twitter na manhã desta quinta-feira (30).

Na mesma palestra, Maia também criticou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmando que ele “radicalizou demais”.

– Eu não sei como é que o governo vai fazer com o seu ministro do Meio Ambiente. Eu acho que, de alguma forma, ele perdeu as condições de ser o interlocutor. Acho que ele radicalizou demais, não sei se combinado com o presidente ou não – declarou.