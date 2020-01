Maior navio da temporada chega a Manaus com quase três mil turistas

Redação AM POST*

Um total de 2.914 turistas, entre passageiros e tripulantes do navio de cruzeiro M/S Queen Victoria, desembarcou no Porto de Manaus, zona sul, nesta sexta-feira (31/01). Esta é a maior embarcação da temporada 2019/2020 a navegar pelos rios amazonenses. Ao todo, sete navios dos 16 previstos para atracar na capital já passaram pelo estado, trazendo aproximadamente 12 mil visitantes de diferentes nacionalidades.

No Porto de Manaus, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) preparou um pocket-show de Carnaval com os ritmistas, baianas e passistas da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, que embalou os turistas, a grande maioria de ingleses, na chegada à cidade. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) também compôs o receptivo montado no porto, com a distribuição de materiais informativo sobre os atrativos turísticos.

Para a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, a vinda de um único cruzeiro com quase três mil turistas impacta diretamente em mais de 50 segmentos da economia amazonense.

“É importante dizer que toda a cadeia de operadores de turismo é impactada. A nossa economia é movimentada, com a área de receptivo, dos operadores, da gastronomia, comércio e cultura. Enfim, a vinda de quase três mil turistas em um único cruzeiro reflete diretamente na economia do estado e em toda a cadeia do turismo”, comentou.

Roselene Medeiros informou ainda que, por determinação do governador Wilson Lima em impulsionar a vinda de mais turistas para o estado, a Amazonastur, em parceria com a Embratur, participará da maior feira de cruzeiros do mundo, a Seatrade Cruise Global, que acontece no mês de março, em Miami (EUA).

“Depois de três anos, o Governo do Estado volta a promover o turismo do Amazonas nesta feira, para trazer ainda mais cruzeiristas para o nosso estado. É a maior feira de operação de cruzeiros do mundo. Em parceria com a Embratur, estaremos divulgando o destino em busca de mais turistas”, disse a presidente.

Empolgada com o samba-enredo contagiante, a alemã Dagma informou que retorna a Manaus para se encantar com o turismo mais verde do Brasil. “Tenho amigos no Brasil, e sempre faço o cruzeiro pela América do Sul. É sempre uma experiência muito importante estar aqui no Amazonas”, frisou a turista de Berlim.

A turista Maya Stretland, da Suíça, visitou o Amazonas pela primeira vez há 40 anos e decidiu voltar a percorrer o estado por ser encantada pela natureza e pelo povo que habita a Amazônia.

“Passei por Santarém (PA), peguei um pequeno barco e vim para o Amazonas, onde passei três dias conhecendo a natureza, essa beleza de povo que aqui mora. Sou encantada por aqui. É como se eu estivesse em meu lar, de tão agradável que é o Amazonas”, destacou a visitante.

Muitas embarcações regionais levaram os visitantes para as comunidades ribeirinhas na Região Metropolitana de Manaus (RMM). Outros turistas percorreram a capital durante o city tour e fizeram passeios nos principais atrativos turísticos de Manaus.

O M/S Queen Victoria, de bandeira das Bermudas, fica em Manaus por aproximadamente 24 horas. A embarcação veio de Fort Lauderdale (Flórida/EUA) e seu roteiro turístico inclui países da América do Sul.

No próximo domingo (02/02), às 7h, o oitavo navio da temporada, o M/S Marina, atraca no Porto de Manaus com aproximadamente 2.050 turistas, em sua primeira passagem pelo estado.