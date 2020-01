Matrículas para a Escola Tiradentes iniciaram com 1,5 mil vagas nesta quarta (29)

Redação AM POST*

A Escola Estadual Tiradentes, na zona sul de Manaus, começou a atender os pais e responsáveis de alunos que querem continuar na unidade de ensino. O atendimento para matrículas e transferência começou nesta quarta-feira (29/01) e segue até a sexta-feira (31/01), das 8h às 20h. A unidade tem 1,5 mil vagas disponíveis e volta a funcionar nos três turnos.

O titular da Coordenadoria Distrital de Educação 2 (CDE), Orlando Moura, está à frente dos atendimentos e informou que quem não conseguir comparecer até a sexta-feira poderá efetuar matrículas ou transferência durante todo o mês de fevereiro, conforme a disponibilidade de vagas.

“Nós estamos com cerca de 1,5 mil vagas para atender a todos que estão retornando e para todos aqueles que queiram vir de outra escola para cá. Torcemos muito para que todas as vagas sejam preenchidas, porque esse era um anseio da comunidade. Esses pais lutaram para que as vagas retornassem à escola, então a gente espera que eles retornem para o Tiradentes. Respeitamos a escolha de quem se transferiu, e quem não quiser estudar aqui precisa vir, informar e abrir vaga para quem precisar”, pontuou o coordenador.

A autônoma Auxiliadora Tavares, de 45 anos, foi aluna da escola e uma das responsáveis por comparecer ao Tiradentes para efetuar a matrícula do filho. Vitor Alves, 12, é o caçula e o terceiro filho a estudar na unidade de ensino. Ela diz que agora está mais tranquila e à espera do ano letivo de 2020.

“Eu moro próximo ao Comando Geral e fui uma das que lutaram para que a escola permanecesse aqui. O pai dele trabalha fora, sou eu que deixo e busco meu filho na escola e, se fosse para mais distante, ia ficar difícil. Outra coisa importante é que essa escola é a única do bairro que tem o Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio”, avalia a autônoma.

Vagas

A escola Tiradentes volta a funcionar nos três turnos, oferecendo os Ensinos Fundamental 1 e 2 e o Ensino Médio. Além disso, em 2020 a unidade terá duas turmas do projeto Avançar.