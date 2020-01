Omar Aziz processa coronel da PM por difamação e pede indenização de R$78 mil

Redação AM POST*

O coronel da reserva da Polícia Militar do Amazonas, Walter Cruz, foi processado pelo senador Omar Aziz (PSD), por injúria e difamação contidas em vídeo publicado por ele no Facebook em que fez acusações contra o parlamentar, que pede indenizações que somadas chegam ao valor de R$ 78 mil. A informação é do site Estado Político.

De acordo com a reportagem, o senador ingressou com quatro ações contra o coronel, na última segunda-feira (27/01), que tramitam na 13º Vara do Juizado Especial Cível, na 15º Vara do Juizado Especial Criminal e na 17º Vara do Juizado Especial Criminal.

Nos autos dos processos, o parlamentar diz ter se sentido ofendido com as acusações preferidas na postagem de que ele utilizou de interferência “politiqueira” para que Walter Cruz fosse demitido do cargo de superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O coronel não chegou a completar sequer um semana de trabalho na função.

Omar Aziz também alega nos autos que não gostou de afirmativas textuais, sem provas, contidas na postagem de que ele é corrupto.

Post

O vídeo gravado por Walter Cruz é direcionado ao presidente Jair Bolsonaro e ele pede que o mandatário lance por terra um suposto levante de senadores da bancada do Amazonas contra o Coronel Alfredo Menezes, superintendente da Suframa. As acusações também se estendem ao senador Eduardo Braga (MDB).

“Ontem fiquei sabendo que 02 senadores do Amazonas querem a “cabeça” do Cel Menezes que é o Superintendente da Suframa! Eles querem a volta do “toma lá, dá cá.” O Cel Menezes merece respeito e precisamos apoiá-lo! Estamos juntos!”, escreveu Walter na legenda do vídeo.

Veja vídeo: