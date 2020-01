Seap inicia primeiro curso de manutenção de ar-condicionado no Ipat

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deu início, nesta quinta-feira (30/01), às aulas do primeiro curso de manutenção de ar-condicionado para detentos sentenciados e em regime provisório do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

Com término previsto para o dia 28 de fevereiro, o curso profissionalizante acontecerá na unidade de segunda a sexta-feira, pela manhã e à tarde, totalizando ao final carga horária de 120 horas. As aulas estão divididas em teoria e prática e contam com a participação de 20 reeducandos.

No curso, eles irão adquirir conhecimentos acerca de conceitos e princípios fundamentais de refrigeração, os tipos de condicionadores de ar e seus sistemas, processos de soldagem, instrumentação, manutenção, instalação, higienização e operação dos mesmos, além de noções sobre eletricidade, matemática aplicada e cálculo de carga térmica.

Também fazem parte do cronograma de ensino os temas: saúde, preservação ambiental, segurança no trabalho, relações interpessoais e ética profissional.

Após a conclusão, os reeducandos poderão colocar em prática o que aprenderam em aparelhos da unidade e quando solicitados em atividades extramuros.

O diretor do Ipat, Márcio Pinho, ressalta a importância da realização do curso para a população carcerária. “Estamos dando uma oportunidade de os internos terem uma formação e profissão para atuar quando forem postos em liberdade”.

Parceria – O curso de manutenção de ar-condicionado é realizado pela Seap, em parceria com a empresa terceirizada Umanizzare Gestão Prisional, por meio do projeto do Núcleo de Aprendizado Profissional (NAP), que visa a ressocialização e reinserção dos reeducandos no mercado de trabalho.

Remição de pena – Os participantes do curso terão direito a diminuir um dia da pena a cada 12 horas de estudo, conforme prevê a Lei de Execução Penal (LEP).