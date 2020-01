Seduc-AM divulga resultado preliminar de Processo Seletivo para contratação de professores

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou, nesta quarta-feira (29/01), o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de professores temporários. Ao todo, a pasta ofertou 2.868 vagas e obteve 32.857 educadores inscritos. A oportunidade é voltada para atuação nas escolas estaduais de Manaus e do interior, e em unidades prisionais do Amazonas, no ano letivo de 2020. A classificação prévia está disponível no site oficial dos Concursos Copec (https://bit.ly/317yvd1). O resultado final será homologado no dia 10 de fevereiro.

Os editais foram lançados em dezembro de 2019, com o objetivo de ocupar as vagas que não foram preenchidas pelo concurso público de 2018 e substituir as contratações temporárias do PSS 2016. Além disso, com a seleção, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto formará um cadastro de reserva para que sejam chamados profissionais conforme a necessidade.

Dos 32.857 professores inscritos, 14.475 procuraram as vagas disponíveis na capital, e 18.382, no interior do estado. Entre as modalidades ofertadas, a mais procurada pelos candidatos foi Ciclo e Mediação Tecnológica.

Os candidatos que quiserem entrar com recursos contra o resultado preliminar terão o prazo de dois dias úteis, a contar de quinta-feira (30/01). O envio dos recursos será feito, exclusivamente, via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso – também no site dos Concursos Copec.

Editais

A Secretaria de Educação e Desporto disponibilizou dois editais para o PSS. No primeiro deles, estiveram abertas 2.824 vagas para três modalidades: Ensino Regular, Educação Especial e Mediado Tecnológica. Já no segundo certame, referente à Escola Estadual Giovanni Figlioulo e ao Anexo Prisional de Itacoatiara, foram ofertadas 44 vagas – sendo 41 para a capital amazonense e três para o município do interior.