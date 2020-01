Sistema viário de Caapiranga é revitalizado e dez bairros serão beneficiados

Redação AM POST/h7>

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está recuperando mais de 30 ruas do sistema viário da sede do município de Caapiranga, situado na Calha do Solimões e distante 134 quilômetros de Manaus em linha reta.

As obras, que compreendem serviços de recapeamento e pavimento novo em 9.536 metros de extensão, irão beneficiar os bairros de São Raimundo, Santa Luzia, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio, São Geraldo I e II, Martins, Novo Horizonte, Patauá e Centro.

Com o reinício da obra determinado pelo governador Wilson Lima, a revitalização das ruas do sistema viário de Caapiranga já conta com um percentual físico de 40% de conclusão.

“Entendemos que a mobilidade urbana e o direito de ir vir das populações interioranas, dentre outras ações do Governo do Amazonas, além de incentivar a economia local, são fatores preponderantes na melhoria da qualidade de vida”, destacou o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima.

Com uma população de 13.081 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente a 2019, Caapiranga tem boa parte de sua economia baseada no extrativismo e na agricultura.