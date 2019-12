Adolescente morre em troca de tiros de facções no Monte das Oliveiras

Redação AM POST

Um adolescente, identificado como Benjamim da Silva Queiroz, de 17 anos, foi morto durante troca de tiros entre duas facções criminosas, na tarde deste sábado (21), no beco Guarapuava, comunidade Luís Otávio, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Populares acionaram os policiais militares da 26 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informando terem escutado tiros com arma de fogo. Ao chegarem no local se depararam com o homicídio e nas paredes do beco, várias pichações do Tudo 1 (TD1) e Família do Norte (FDN).

Segundo o delegado do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), uma dupla não identificada, foi detida e encaminhada as dependências da delegacia para mais informações. O local de crime é considerado área vermelha e é ponto de tráfico de drogas.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo e profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia do crime encontraram marcas de tiros na cabeça, pescoço e braço.