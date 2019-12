Alfredo Menezes diz que apresentou a Bolsonaro um interessado em se candidatar à Prefeitura de Manaus em 2020

Redação AM POST

O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, afirmou nesta quinta-feira, 26, durante coletiva de imprensa que apresentou ao presidente Jair Bolsonaro uma pessoa interessada em se candidatar à Prefeitura de Manaus nas eleições municipais de 2020. Ele mostrou hoje o balanço de sua gestão à frente da da Suframa e acabou comentando sobre o assunto ao ser indagado por jornalistas.

“Teve uma pessoa que chegou pra mim e falou ‘olha, quero ser candidato’ fui lá, apresentei ao presidente por que acreditava e acredito que a pessoa teria um bom perfil pra isso, mas aí é decisão do presidente”, revelou Menezes ao ser questionado se o presidente tem um perfil de candidato para a prefeitura de Manaus.

Apontado como o possível presidente do diretório estadual do novo partido de Bolsonaro, o “Aliança pelo Brasil”, Alfredo Menezes disse que está a disposição do mandatário e não sabe se a legenda participará das próximas eleições.

“Eu sou soldado do presidente, se o presidente achar que a gente tem que ficar na Suframa, a gente fica. Se o presidente quiser me levar pra Brasília, a gente vai negociar, se ele me fizer algum outro convite, eu estou a disposição do meu presidente (…)”, declarou.