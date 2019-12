Amazonas Energia e Águas de Manaus lideram ranking de reclamações de consumidores em 2019, diz Procon-AM

As concessionárias de energia elétrica e de distribuição de água lideram o ranking das empresas com o maior número de reclamações em 2019 no Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM).

Os dados compreendem o período entre janeiro e novembro deste ano. Para ver o ranking CLIQUE AQUI.

A Amazonas Energia é a líder em reclamações, com 2.410 registros no atendimento geral do Procon-AM, o que sinaliza 21,98%, e 1.820 reclamações formalizadas (34,11%).

Em seguida, está a Águas de Manaus, com 1.365 (12,45%) queixas no órgão. Desse número, 886 reclamações foram formalizadas.

Empresas de telefonia, bancos, supermercados e lojas de eletroeletrônicos também figuram entre as mais citadas por consumidores ao longo do ano. As reclamações no atendimento gera compreendem denúncias via telefone, na sede do Procon-AM e nas redes sociais do órgão.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, aponta que, neste ano, houve um trabalho direcionado a essas empresas que figuram entre as mais reclamadas. Hoje, o órgão conta com postos de atendimentos tanto da Amazonas Energia quanto da Águas de Manaus.

“Atuamos diretamente, na fiscalização, notificação e cobrança das empresas, para que aumentem a cobertura e prestem um serviço de qualidade, sobretudo para o interior, que é mais carente. Estamos acompanhando os investimentos que as empresas estão fazendo para beneficiar o consumidor. Nos bancos, por exemplo, as fiscalizações são diárias. Estamos trabalhando políticas de orientação para evitar o superendividamento e combater as práticas abusivas praticadas pelas financeiras. Essa atuação direcionada para as empresas mais reclamadas surge do mapeamento das reclamações e objetiva combater as infrações que vem prejudicando o consumidor”, frisou.

Como denunciar – O consumidor que se sentir prejudicado pode realizar denúncia no Procon-AM por meio do número 0800 092 1512 ou pessoalmente, na sede do órgão, localizada na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo (funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h ). O órgão recomenda que o consumidor tire prints e junte os documentos/imagens que comprovem as irregularidades.