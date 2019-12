Após prisão de quarteto envolvido no latrocínio de sargento reformado da PM, polícia procura mais seis suspeitos

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), prendeu quatro homens, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, pelo envolvimento no latrocínio do sargento da Reserva da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Ronaldo Ferreira Correa Brito. O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (19/12), no bairro Japiim, zona sul da capital.

Alessandro Peres da Silva, 32, Charles da Silva Farias, 33, Dennis Neves dos Santos, 36, e Dane Marcio Gonçalves da Gama foram apresentados nesta segunda-feira (23/12) em coletiva de imprensa na sede da Derfd. Eles foram presos em bairros distintos de Manaus, após serem identificados durante as investigações. Dane Marcio foi preso nesta segunda-feira (23/10). Os demais foram presos no ultimo sábado (21/12).

De acordo com o titular da Derfd, delegado Aldeney Goes, o crime foi planejado e dez pessoas estão envolvidas. No dia da ação, os infratores roubaram cerca de R$ 8,6 mil.

“Dois deles entraram na feira. Estavam prontos para matar, e havia outros fora, aguardando o momento exato para atuar. É importante para a Polícia Civil que sejam mostrado todos, não apenas aquele que efetuou o disparo, mas todos os que colaboraram na condição de coautor, de partícipe, respondam pelo crime que cometeram”.

O crime

Conforme a Polícia, a vítima estava trabalhando como segurança de um funcionário da Feira do Morrinho, quando foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, efetuados por integrantes do grupo criminoso, que ainda estão sendo procurados pela polícia.

Charles estava armado, realizando a cobertura da quadrilha. Além do dinheiro, a arma de fogo da vítima também foi roubada. Ao consumar o ato criminoso, o grupo fugiu em um veículo conduzido por Dennis, que é motorista de aplicativo de transporte urbano. Eles se esconderam na residência de Alessandro, onde foi repartido o dinheiro.

Procedimentos

O trio foi indiciado por latrocínio. Após procedimentos na sede da Derfd, os infratores foram encaminhados para a audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

Denúncias

Com a prisão de quatro infratores, seis estão foragidos. Cinco já foram identificados pela Polícia. “Nós mostramos as fotos deles para que quem conhecer um deles e souber onde eles estão possa ligar para o 181. A sua identidade será preservada. É muito importante a participação da população para que a gente possa o mais rápido possível dar esse caso como eliminado”, disse o secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates.