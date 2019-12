Arlindo Junior é homenageado no curral do Caprichoso em Parintins

Redação AM POST

O Curral Zeca Xibelão, casa do boi-bumbá Caprichoso, recebeu nesta terça-feira (31) o corpo do cantor Arlindo Júnior, após deixar a Arena do Bumbódromo no município de Parintins (distante 369 quilômetros da capital amazonense), para receber as últimas homenagens e despedidas. No local, foram cantadas toadas eternizadas em sua voz.

Entre os ícone do Festival Folclórico de Parintins que estão participando das homenagens está o cantor David Assayag que entoou o louvor “Raridade”, um dos preferidos de Arlindo, conforme ele.

Após a homenagem no Zeca Xibelão, o corpo de Arlindo seguiu para a Catedral de Nossa Senhora do Carmo onde uma missa está sendo realizada. Após o ato o religioso, o corpo retornou para o aeroporto do município e seguiu para Manaus. O sepultamento ocorre no Cemitério São João Batista, na Zona Centro-Sul da capital.