Bolsonaro garante no Twitter pavimentação da BR-319 para 2020

Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro informou nesta quarta-feira (25), no Twiiter, que o governo federal está tomando medidas para asfaltar a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. O anúncio foi feito após o presidente receber um vídeo, enviado por um professor de medicina, da Universidade Federal de Roraima, que mostra as condições precárias da rodovia.

Após acionar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, Bolsonaro recebeu a informação de que, no primeiro trimestre de 2020, será realizada uma licitação para pavimentação dos primeiros 52 quilômetros (km) da rodovia. Em seguida, será feito o projeto de reforma dos 402 km restantes.

– Recebi a demanda de um professor de medicina da Universidade Federal de Roraima, falando dos atoleiros existentes na Rv Porto Velho/Manaus. Mesmo sendo Natal, acionei o Capitão Tarcísio, Ministro da Infraestrutura. Segue sua resposta: pic.twitter.com/HCrpBwCSrd — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 25, 2019

Longo prazo: agora no primeiro trimestre de 2020 vou fazer a licitação para pavimentação dos primeiros 52 km. Enquanto isso estamos fazendo o projeto para os 405 km restantes. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 25, 2019

Em curto prazo, os atoleiros serão cobertos com brita para melhorar o tráfego na região no período chuvoso.

“A licitação do projeto, fizemos agora em dezembro. Enquanto fazemos o projeto, estamos trabalhando na licença ambiental. O presidente do Ibama [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis], que é muito bom, selecionou uma equipe a dedo e está determinado a dar a licença. Com a licença, contrato a obra do trecho todo”, disse o presidente.

A BR-319 foi inagurada em 1978.