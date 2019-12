Corpo de Arlindo Júnior será velado também em Parintins

Redação AM POST

Além de Manaus, o corpo do cantor Arlindo Júnior, popularmente conhecido como “Pop da Selva”, que faleceu aos 51 anos, na noite deste domingo (29), será velado também no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) para receber as homenagens do povo da cidade. A informação foi confirmada pelo presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato.

Arlindo Junior lutava há três anos contra um câncer no pulmão, cérebro e pleura. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite de ontem e não resistiu.

Na capital amazonense, o corpo do cantor está sendo velado no Centro de Convenções Vasco Vasques (CCVV), localizado na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul, desde as primeiras horas desta segunda-feira (30).

O voo com o corpo do ex-levantador de todas do bumbá azul sairá de Manaus às 6h de terça-feira (31) e chega em Parintins por volta das 7h20, seguindo direto para o Bumbódromo, onde será velado até as 12h. Após esse processo ele retornará para Manaus para ser enterrado no Cemitério São João Batista, às 14h.

“Hoje, choramos a perda de um dos maiores ícones do Festival de Parintins. Um homem que amou nossa cidade, que distribuiu alegria e lutou até o fim. Em nome de todos os parintinenses, externo a nossa eterna gratidão ao Pop da Selva, decretando três dias de luto oficial no município e pedindo ao nosso Pai que conforte o coração de todos”, lamentou o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, em nota.