Deputados federais do Amazonas gastaram mais de R$ 3 milhões com ‘cotão’ em 2019

Redação AM POST

Os oito deputados federais por Amazonas gastaram até novembro de 2019 um total de R$ 3.242.055,25 com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), famoso ‘cotão’, conforme o Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. O valor é menor do que o que foi gasto no ano passado com o recurso.

Além do salário de R$33,7 mil, por mês os deputados do Amazonas têm direito a R$43,5 mil do Ceap, R$111,6 mil de verba de gabinete e mais R$4,2 mil de auxílio-moradia caso necessário.

O dinheiro do Ceap deve ser utilizado para pagar exclusivamente serviços vinculados ao exercício da atividade parlamentar.

Veja o ranking de gastos dos deputados com o cotão:

José Ricardo (PT)- R$ 433,5 mil

Marcelo Ramos (PL) – R$ 424,3 mil

Sidney Leite (PSD) – R$ 416,9 mil

Átila Lins (PP) – R$ 416,1 mil

Silas Câmara (Republicanos) – R$ 413,9 mil

Bosco Saraiva (SD) – R$411,7 mil

Alberto Neto (Republicanos) – R$ 375,7 mil

Delegado Pablo (PSL)- R$ 349,6 mil.