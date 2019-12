Dono de empresa de doces é preso por furto de energia elétrica, no conjunto Ajuricaba

Redação AM POST*

Policiais civis da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), sob a coordenação do delegado Alfredo Dabella, adjunto da especializada, prenderam, em flagrante, o empresário Ivan de Castro Herrera, 47, por furto de energia elétrica. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (26/12), por volta das 10h, durante inspeção em uma empresa de doces e salgados situada no conjunto Ajuricaba, bairro Planalto, zona centro-oeste da cidade.

De acordo com a autoridade policial, as diligências iniciaram após representantes da concessionária Amazonas Energia formalizarem a denúncia no prédio da especializada informando que a empresa de Ivan estaria furtando energia elétrica.

“Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as investigações na manhã desta quinta-feira (26/12) e, durante inspeções no local, juntamente com a equipe da concessionária, identificamos ligações irregulares de energia que causou o prejuízo estimado de R$ 141.169,00 à concessionária de energia”, relatou Dabella.

Flagrante – Conduzido à sede da DECFS, Ivan foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica. Ao término dos procedimentos cabíveis, o infrator foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 3 mil. Ele irá responder ao processo em liberdade.

Disque–denúncia – O delegado pede que as pessoas que forem vítimas ou tiverem conhecimento sobre delitos relacionados a furtos de energia elétrica, realizem delações por meio do número 3622-7837, o disque-denúncia da especializada ou formalizem pessoalmente no prédio da DECFS que fica situada na rua Libertador, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital.