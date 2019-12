Dupla é presa com cerca de 400 quilos de entorpecentes no Porto da Manaus Moderna

Redação AM POST*

As seccionais norte e centro-sul, da Polícia Civil do Amazonas, prenderam uma dupla envolvida com o tráfico de drogas e apreenderam, aproximadamente, 400 quilos de entorpecentes. A ação policial começou a partir de uma denúncia anônima feita ao 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Naturais de São Gabriel da Cachoeira, José Romero Paminares, 39, e Luís Camaleão Pinto, 51, foram presos no Porto de Manaus Moderna, no Centro, zona sul, na tarde de segunda-feira (23/12), após serem monitorados por algumas horas pelas equipes de investigação.

“Eles confirmaram onde estavam escondida essa grande quantidade de drogas, na área de mata, do lado oposto da margem do rio Negro, considerando a Manaus Moderna como base. Tinha cocaína, oxi e maconha, além de um barco que foi utilizado por eles para fazer o transporte dessa droga”, disse o titular da Seccional Norte, delegado Bruno Fraga.

Ainda conforme informações da Polícia, os entorpecentes seriam distribuídos para traficantes na capital do Estado. “Mais uma vez, com a coordenação da Secretaria de Segurança, com o apoio da seccional norte e centro-sul, é mais um balanço que nós estamos fazendo, e esse valor de mais ou menos R$ 1,5 milhão, é prejuízo para os traficantes. Queremos dizer que o combate contra a droga continua”, ressaltou o delegado-geral, Lázaro Ramos.

A dupla não tinha outras passagens pela polícia. Eles foram presos em flagrante e vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas. No final da manhã desta terça-feira (24/12), os presos foram levados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.