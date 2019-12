Dupla é presa suspeita de envolvimento no assalto de cabo da PM em Petrópolis

Redação AM POST

A dupla Edinaldo Souza da Rocha Júnior, de 23 anos, Wenderson Barros Gonçalves, 23, foi presa noite deste domingo (29/12), suspeitos de assaltarem um cabo da Policia Militar na última sexta-feira (27/12) no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A detenção aconteceu na avenida Manaus 2000, bairro Crespo, também na zona sul.

A equipe de policiais militares da Força Tática recebeu denúncia via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) com informações a respeito de um veículo Fiat Mobi de placa NAU-3325, que estava em atitude suspeita trafegando pelo bairro Japiim, zona sul.

Os policiais intensificaram o patrulhamento na área, momento que se deparou com o veículo em via pública. Após realizada a abordagem, foi constatado que o condutor havia participado do roubo ocorrido no Petrópolis.

O indivíduo foi questionado a respeito dos outros autores do crime. Respondeu que um deles era seu primo, levando os policiais até a residência, onde foi feita a detenção do envolvido, que confessou a participação no crime. Ele ainda informou a localização de um terceiro participante, porém o suspeito, identificado apenas como ‘Alan’, não se encontrava em sua residência quando a equipe esteve no local.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.