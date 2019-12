Entorpecentes são apreendidos na Unidade Prisional de Tabatinga

Redação AM POST

Uma equipe do 8° Batalhão da Polícia Militar apreendeu durante revista na Unidade Prisional de Tabatinga um saco plástico com aproximadamente 95 gramas de substância entorpecente, possivelmente skunk. A apreensão ocorreu na manhã de sábado (28/12), às 11h30, durante a ronda realizada pelo policiamento de guarda externa do presídio.

Durante a ronda na muralha, foi observado uma movimentação estranha entre os detentos na área interna da unidade, que logo levantou suspeita. De imediato, os policiais realizaram uma varredura na área externa das instalações do presídio com ajuda do cão de faro Sadan, do Canil do 8° BPM, que encontrou um invólucro de cor azul que continha a droga.

O material encontrado foi apresentado na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) para os procedimentos cabíveis.