Envolvido em desvio de mais de R$ 100 mil em matéria-prima de empresa do distrito industrial é preso na zona leste de Manaus

Redação AM POST*

Nesta quinta-feira (26/12), por volta das 11h, policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), cumpriram mandado de prisão preventiva por furto qualificado e receptação em nome de Paulo Santarém Maia, 43, conhecido como “Paulinho”. O homem estava sendo investigado por participação em esquema criminoso que desviou mais de R$ 100 mil em matéria-prima de uma empresa multinacional, situada no Polo Industrial de Manaus.

Conforme o delegado Aldeney Goes, titular da Derfd, a prisão ocorreu na empresa de Paulo Santarém, situada na rua Bom Jesus, bairro Armando Mendes, zona leste da cidade. Na ocasião, também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na mesma empresa.

“Iniciamos as diligências e constatamos a identidade de todos os envolvidos no ato criminoso, e na última sexta-feira (20/12), conseguimos localizar e prender Fabiano Nascimento de Moraes, 36, que atuava como chefe do almoxarifado da empresa, juntamente com Janaina Alves Rodrigues, 26, que trabalhava como assistente administrativo e era responsável por realizar o desvio e repassar o material furtado para outras empresas”, explicou Goes.

Ainda conforme o delegado, em continuidade aos trabalhos, as equipes identificaram a participação de “Paulinho”, no esquema criminoso. O homem é dono de uma empresa no ramo de sucatas, localizada no bairro Armando Mendes, para onde foi levado o material subtraído da multinacional. “Durante os trabalhos policiais, conseguimos identificar a mercadoria subtraída da empresa vítima, na empresa de Paulo”, disse a autoridade policial.

O mandado de prisão preventiva em nome de Paulo foi expedido no dia 19 de dezembro de 2019, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Plantão Criminal.

Procedimentos – Encaminhado ao prédio da Derfd, Paulo foi indiciado por furto qualificado, receptação e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, ele será levado para audiência de custódia, no fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.